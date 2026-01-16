Με την επιστροφή του στο θεατρικό σανίδι μέσω της παράστασης «Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν;», ο Γιώργος Σεϊταρίδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα αργά», μιλώντας τόσο για τη σύζυγό του όσο και για την απόφασή του να επιστρέψει στην Αθήνα.

Ο ηθοποιός τόνισε τη σημασία της κοινής τους απόφασης με την Όλγα Θανασιά, με την οποία είναι παντρεμένοι από το 2015 και μαζί εδώ και 12 χρόνια: «Αν μου έλεγε ότι δεν ήθελε να κατέβουμε από το βουνό, ίσως να μην το έκανα. Δεν γίνεται να μη λαμβάνω υπόψη της επιθυμίες της. Είμαστε παντρεμένοι και αυτό μετράει πολύ», δήλωσε.

Μιλώντας για την επιστροφή του στην Ελλάδα, ανέφερε πως το διάστημα που πέρασε στο εξωτερικό τον βοήθησε να σκεφτεί τι θέλει. «Δεν θα επέλεγα να μείνω μόνιμα αλλού. Μου αρέσει το χάος εδώ… Ήρθα ξανά στην Αθήνα για να δω αν η αγάπη μου για το θέατρο υπάρχει ακόμα», εξήγησε.

Για το έργο που πρωταγωνιστεί, ο Γιώργος σημείωσε τη μεγάλη πρόκληση και την ένταση των πρόβων: «Το έργο είναι μεγάλο και απαιτητικό, με πολλές πρόβες. Είμαστε 17 ηθοποιοί επί σκηνής, δύο ώρες συνεχόμενα και νιώθω πως το αποτέλεσμα βγήκε πολύ καλό», κατέληξε.

Govastiletto.gr – Ο Γιώργος Σεϊταρίδης διαψεύδει τις φήμες: «Δεν πήγα στο Πήλιο επειδή έκοψα τα ναρκωτικά όπως ακουγόταν»