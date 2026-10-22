Στις δηλώσεις που παραχώρησε στους δημοσιογράφους το απόγευμα της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου για τις εμφανίσεις του με τον Διονύση Σχοινά, ο Γιώργος Τσαλίκης τοποθετήθηκε για μια σειρά από επίκαιρα ζητήματα. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης αναφέρθηκε με συγκίνηση στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τα σχόλια που δέχτηκε μετά την επίσκεψή του στο μνήμα του. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει αιχμηρά και τον Τάκη Ζαχαράτο.

«Εγώ πήγα στο μνήμα του Γιώργου μετά την Αυστραλία μόνος μου. Υπήρχαν εκεί τέσσερα άτομα. Με τράβηξαν βίντεο εν αγνοία μου και μετά άκουγα “ξεφτιλισμένε, ελεεινέ που παίζεις θέατρο”. Τι να πεις; Στενοχωρήθηκα, με πείραξε», είπε αρχικά ο Γιώργος Τσαλίκης.

Και συμπλήρωσε: «Με πειράζει που κάποιοι άνθρωποι στοχοποιούνται και κάποιοι είναι στο απυρόβλητο. Είχα βγάλει ένα βίντεο το οποίο δεν ανέβασα ποτέ, μέσα από το οποίο έλεγα ότι μου έκαναν εντύπωση κάποια πράγματα που είπε ο Τάκης Ζαχαράτος για τον Μαζωνάκη. Πώς είναι δυνατόν όταν συμπάσχεις για την οικογένειά του και τους ξέρεις, να σατιρίζεις έναν άνθρωπο και να τον παρουσιάζεις σαν τελειωμένο τόσα χρόνια και μετά να βγαίνεις συντετριμμένος;»

«Ο ίδιος ο Γιώργος στην τελευταία του συνέντευξη είχε δηλώσει ότι δεν του αρέσει η σάτιρα του Τάκη και αυτός ο ευαίσθητος άνθρωπος, ο Τάκης, που βγήκε συντετριμμένος. Με ενοχλεί που στοχοποιούνται άνθρωποι και άλλοι είναι στο απυρόβλητο», τόνισε ο τραγουδιστής.

Η συνέντευξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον Τάσο Τρύφωνος, όπου είχε παραδεχθεί ότι ενοχλήθηκε από τη σάτιρα του Τάκη Ζαχαράτου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τάκης Ζαχαράτος πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» και μίλησε για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη λέγοντας: «Ήταν φίλος μου, τον αγαπούσα πάρα πολύ και τον ήξερα από τα πρώτα του βήματα. Αρνούμαι να το πιστέψω ότι συμβαίνει. Σφίγγεται η ψυχή μου και το στομάχι μου. Θεωρώ ότι είναι κάποιο κακό όνειρο και ότι θα εμφανιστεί και θα μας πει ότι μας έκανε πλάκα. Εγώ δεν τον ήξερα. Γνωριστήκαν οι οικογένειές μας. Σαν να ήμασταν φίλοι από πάντα.

Η ανάμνηση που είχα ήταν ενός ανθρώπου πανέξυπνου, υπερταλαντούχου και manager του εαυτού του. Ήταν συγκλονιστικός τραγουδιστής και ηθοποιός. Έκανε μιμήσεις συγκλονιστικές. Δεν ήταν μόνο αυτό. Θα έκανε στην πορεία πολλά πράγματα. Δεν έχω λόγια. Η ψυχή μου είναι παγωμένη».

Δείτε κάποιες από τις μιμήσεις του Τάκη Ζαχαράτου για τον Γιώργο Μαζωνάκη:

govastiletto.gr -Τάκης Ζαχαράτος: «Έφυγε ο φίλος μου» – Το ξέσπασμα on air