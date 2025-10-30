Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν ο Γιώργος Τσούλης και η σύζυγός του, Μαριαλένα καθώς θα γίνουν γονείς για δεύτερη φορά!

Ο σεφ μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση της εγκυμοσύνης της συζύγου του, την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα κολλάζ φωτογραφιών, σε μερικές από τις οποίες η σύζυγός του ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, ενώ σε μία άλλη φαίνεται το υπερηχογράφημα.

«Η οικογένειά μας μεγαλώνει. Σε περιμένουμε με ανυπομονησία μικρό μας θαύμα, μαμά, μπαμπάς, Ανδρέας», έγραψε ο Γιώργος Τσούλης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

