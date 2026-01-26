Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιώργος Βελισσάρης, καθώς έγινε για πρώτη φορά παππούς! Η κόρη του, Δώρα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο μωράκι, χαρίζοντας απέραντη χαρά σε όλη την οικογένεια. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν έφυγε στιγμή από το πλευρό της στο μαιευτήριο, ανυπομονώντας να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του εγγόνι, που αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητα όλων.

«Δεν έχω νιώσω ποτέ τη ζωή μου τόσο χαρούμενος. 3,450 γεννήθηκε. Γέννησε φυσιολογικά η κόρη μου. Ταλαιπωρήθηκε 3-4 μήνες. Ήταν στο κρεβάτι, αν σηκωνόταν θα έχανε το μωρό της είχε πει ο γιατρός. Μοιάζει όλη η οικογένεια με το μωρό», είπε μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Βελισσάρης.

Η Δώρα Βελισσάρη απέκτησε το πρώτο της παιδάκι σε μικρή ηλικία, αφού και ο μπαμπάς της δημιούργησε τη δική του οικογένεια σε ηλικία 16 ετών, όταν και «έκλεψε» τη μαμά της.

«Πώς να με θέλουν τα… πεθερικά μου; Αφού “έκλεψα” τη γυναίκα μου 16 χρονών και παντρευτήκαμε. Από χωριό είμαστε εμείς. Δεν ήθελαν η κόρη τους να παντρευτεί τόσο μικρή», έχει πει ο Γιώργος Βελισσάρης σε συνέντευξή του.

