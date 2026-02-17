Ο Good Job Nicky έστειλε το δικό του μήνυμα στους υποστηρικτές του μετά τον ελληνικό τελικό του «Sing for Greece», όπου επιλέχθηκε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Νικητής αναδείχθηκε ο Akylas με το «Ferto», ωστόσο το «Dark Side of the Moon» του Good Job Nicky απέσπασε υψηλή βαθμολογία, επιβεβαιώνοντας πως ήταν ένα από τα φαβορί του διαγωνισμού.

Μέσω Instagram, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε μια σειρά από φωτογραφίες που δείχνουν τις πρόβες, το σόου του στη σκηνή, αλλά και backstage στιγμές. Στα στιγμιότυπα φαίνονται η οικογένεια και οι φίλοι του, που τον στήριξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του τελικού, δίνοντας μια πιο προσωπική διάσταση στην εμπειρία.

Σε story που ανάρτησε, ο Good Job Nicky έγραψε: «Θα μπορούσα να γράψω ένα βιβλίο για αυτό το ταξίδι, αλλά αυτές οι δύο λέξεις το συνοψίζουν καλύτερα. Σας ευχαριστώ».

Η ανάρτηση αντικατοπτρίζει την ευγνωμοσύνη του προς όσους στάθηκαν δίπλα του, αλλά και την αγάπη του για τη μουσική και το ταξίδι της Eurovision.

