Ο Good Job Nicky παρουσίασε στη σκηνή του Β’ Ημιτελικού του Sing for Greece στην ΕΡΤ το «Dark Side of the Moon» και τους ξεσήκωσε όλους με την ενέργειά του και την ερμηνεία του.

Με ατμοσφαιρικό ήχο, διεθνή αισθητική και καλλιτεχνική ταυτότητα που ξεχωρίζει, η συμμετοχή αυτή δείχνει να έχει το πακέτο για να δημιουργήσει δυνατή σκηνική στιγμή και να αφήσει αποτύπωμα.

Ο Good Job Nicky έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις ότι το τραγούδι του μιλά για πιο «βαθιά» και προσωπικά θέματα – όπως τη σκοτεινή πλευρά του εαυτού και τον τρόπο που ο έρωτας μπορεί να «τραβάει» τον άνθρωπο σαν έλξη – και ότι ήθελε να ετοιμάσει ένα κομμάτι ειδικά για τον διαγωνισμό με μεράκι και συναίσθημα.

Ο μεγάλος Τελικός θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, όπου θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα ταξιδέψει στην Αυστρία και συγκεκριμένα στο Wiener Stadthalle της Βιέννης στις 12, 14 και 16 Μαΐου.

Δείτε τον Good Job Nicky να ερμηνεύει «Dark Side of the Moon»

Φωτογραφίες: NDP photo agency

