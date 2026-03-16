Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε πρόσφατα στην απώλεια της μητέρας του, εξηγώντας πως νιώθει ακόμα την παρουσία της και ότι συχνά της μιλά, σαν να μην έχει φύγει από τη ζωή.

Η εξομολόγηση έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής The 2Night Show την Κυριακή 15 Μαρτίου, σε συζήτηση με την καλεσμένη του Αλεξάνδρα Μπουνάτσα για το πένθος.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι οι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη ζωή μας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Άνθρωποι που αγαπάμε πάρα πολύ, νομίζω ότι δεν φεύγουν ποτέ από δίπλα μας. Ας πούμε, καμιά φορά ακόμα και για τη μητέρα μου, τώρα που την έχασα πρόσφατα, λέω “έλα μαμά, πού είσαι;”. Μόνος μου μιλάω. Κάποια πρόσωπα δεν φεύγουν ποτέ από τη ζωή μας».

Με τα λόγια του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μοιράστηκε την αγάπη και τη νοσταλγία για την μητέρα του, δείχνοντας πόσο έντονη παραμένει η παρουσία των αγαπημένων προσώπων στη ζωή μας, ακόμη και μετά τον θάνατό τους.

