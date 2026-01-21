Ο Γρηγόρης Πετράκoς ήταν καλεσμένος σήμερα, Τετάρτη 21/1, στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη. ο τραγουδιστής σχολίασε, μεταξύ άλλων, την φετινή Eurovision και τα τραγούδια που έχουν δηλώσει συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα, ενώ τοποθετήθηκε για το σάλο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες με τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού, η οποία πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι πρόκειται να δημιουργήσει το δικό της πολιτικό κόμμα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στο Open είπε ότι οι αμβλώσεις είναι ένα θέμα που τίθεται «δημόσιας διαβούλευσης», με αποτέλεσμα αυτά τα λόγια της να προκαλούν κύμα αντιδράσεων. Με αφορμή τα παραπάνω, ο Γρηγόρης Πετράκoς απαντά: «Επειδή είδα όλο αυτό το χαμό και δεν είχα δει την δήλωση, μετά είδα την δήλωση. Δεν είπε ότι θέλει να βάλει σε διαβούλευση τις αμβλώσεις, είπε ότι θέλει να βάλει σε διαβούλευση το θέμα. Με θορυβεί ότι δεν αντιμετωπίζεται με ευαισθησία το θέμα της άμβλωσης.

Το θέμα αυτό έχει την νομική του υπόσταση και την ηθική του υπόσταση. Η νομική είναι λυμένο και δεν τίθεται ως θέμα προς συζήτηση, αποφασίσαμε ότι μια κοινωνία είναι έτσι όπως είναι ώστε να μην υπάρχoyn ανεπιθύμητα μωρά. Δεν μπορείς να πεις ότι απαγορεύεις κάτι, το αφήνεις στην ευχέρεια του κάθε ένα. Η διαβούλευση σημαίνει να το συζητήσουμε το θέμα σε βάθος, όχι του νομικού πλαισίου, να μπουν κάποιοι παράμετροι και να σκύψουμε πάνω από το θέμα πιο βαθιά. Το νομικό το λύσαμε και δεν το αμφισβητήσαμε.

Το ηθικό όμως, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, όχι δεν συμφωνώ και είμαι κάθετος στο “σώμα μου είναι δικό μου και ό,τι θέλω κάνω”, ποιο σώμα σου; Μπορείς να απορρίψεις ένα εμβόλιο. Μου άρεσε η ευαισθησία που έδειξε η Καρυστιανού όταν την ρώτησαν για τις αμβλώσεις, είχε μια ντροπή και συστολή την ώρα που το έλεγε. Αν μιλήσουμε ηθικά, πρόκειται για την ακύρωση μιας ζωής. Κανείς δεν θα μας πάρει το δικαίωμα να αφαιρούμε την ζωή αυτή. Είμαι πολύ θυμωμένος με τον ιατρικό κλάδο, τον μισό, η ζωή είναι από τότε που συλλαμβάνεται προφανώς, ο άνθρωπος είναι μια ψυχή που κατοικεί σε ένα σώμα.

Όταν λοιπόν κάτι εμψυχώνει μια ύλη, ο άνθρωπος είναι η ψυχή του όχι το σώμα του. Άκουσα κάποιους στο διαδίκτυο να μιλάνε με έναν τρόπο που μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι για ένα έμβρυο. Συμφωνούμε ότι όταν ένα παιδί πριν βγει από την μήτρα είναι το ίδιο που ήταν και μέσα; Απαγορεύεται να κάνεις άμβλωση μια μέρα πριν την γέννα. Θέλω να μου πει κάποιος λοιπόν ποια είναι η ακριβή στιγμή που αυτό δεν είναι μωρό αλλά ένα μάτσο κύτταρα; Η επιστήμη λέει στις 12-15 εβδομάδες, έγινε μωρό εκείνη την ώρα; Δεν υπάρχει έμβρυο, υπάρχει άνθρωπος».

