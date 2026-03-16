Ο Harry Styles θέλησε να απαντήσει με χιούμορ και…δράση στα σχόλια που δέχτηκε για τη σεξουαλικότητά του, ανταλλάσσοντας ένα φιλί στο στόμα με τον ηθοποιό Ben Marshall κατά τη διάρκεια γνωστής εκπομπής.

Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο επεισόδιο του Saturday Night Live, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στις κατηγορίες για “queerbaiting”, λέγοντας: «Τότε ο κόσμος έδινε πολλή σημασία στα ρούχα που φορούσα και κάποιοι με κατηγόρησαν για κάτι που λέγεται “queerbaiting”. Αλλά σας πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ίσως δεν ξέρετε τα πάντα για μένα, μπαμπά;».

Αμέσως μετά, φίλησε τον Marshall στο στόμα και γύρισε στην κάμερα σχολιάζοντας: «Τώρα αυτό είναι queerbaiting», κλείνοντας με νόημα το μάτι στο κοινό.

Στην προσωπική του ζωή ο Harry Styles βρίσκεται σε σχέση με τη Zoë Kravitz.

Πηγές από το People, αναφέρουν ότι η σχέση τους είναι σοβαρή, με τους ίδιους να περνούν αρκετό χρόνο στη Ρώμη και να απολαμβάνουν χαλαρές βόλτες και συναντήσεις με φίλους.

