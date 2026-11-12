Ο Hugh Jackman εθεάθη να κάνει μπάνιο στη θάλασσα, φορώντας ένα μαγιό σε λευκό και καφέ χρώμα. Η 51χρονη σύντροφός του, όπως φαίνεται από τις λήψεις, δεν κολύμπησε, αφού παρέμεινε στην παραλία με ένα λευκό t-shirt, μαύρο biker κολάν, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να συζητάει καθισμένο στην άμμο, ενώ σε άλλες στιγμές έπαιζε φρίσμπι.

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Hugh Jackman was spotted enjoying a day at Bondi Beach in Sydney, Australia with Sutton Foster. 📹: BACKGRID https://t.co/OIOH1V1bv8 — Page Six (@PageSix) November 11, 2026

Hugh Jackman Shows Off Ripped Body on Australian Beach with Sutton Foster https://t.co/QlugUT1zq4 — People (@people) November 10, 2026

Ο Hugh Jackman και η Sutton Foster ήταν φίλοι για χρόνια προτού η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική. Φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά να κρατιούνται χέρι χέρι σε κοινή έξοδό τους στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του 2025.

Η ηθοποιός είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Ted Griffin, τον Οκτώβριο του 2024, έπειτα από δέκα χρόνια γάμου. Από την πλευρά του, ο Hugh Jackman και η πρώην σύζυγός του, Deborra-Lee Furness είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Σεπτέμβριο του 2023, έπειτα από 27 χρόνια γάμου.

Το πρώην ζευγάρι, που έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Όσκαρ και την Άβα, οριστικοποίησε το διαζύγιό του τον Ιούνιο του 2025.

govastiletto.gr – Hugh Jackman: Ξανά ερωτευμένος ένα χρόνο μετά το χωρισμό του – Η γοητευτική ηθοποιός που του έκλεψε την καρδιά