Η Ελλάδα φαίνεται πως μάγεψε τον James Hetfield και τη σύντροφό του, Adriana Gillett, με την επίσκεψή τους στη χώρα μας να παραμένει talk of the town στα social media. Λίγες ημέρες μετά την εκρηκτική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ και μετά την συναυλία των Metallica στην Ρουμανία, ο Hetfield επέστρεψε στη χώρα μας για διακοπές.

Ο φωτογραφικός φακός τον απαθανάτισε σε χαλαρές στιγμές με την αρραβωνιαστικιά του στην Ακρόπολη.

Το ταξίδι του James Hetfield στην Ελλάδα, πέρα από τη συναυλιακή του διάσταση, φαίνεται πως εξελίχθηκε σε μια εμπειρία χαλάρωσης και επαφής με την ελληνική φιλοξενία.

Η Adriana Gillett αποφάσισε να μοιραστεί στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές από την παραμονή τους στην Αθήνα και όχι μόνο, δείχνοντας μια πιο προσωπική και χαλαρή πλευρά του frontman των Metallica, μακριά από τη σκηνή και την ένταση της περιοδείας.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, ο James Hetfield και η Adriana Gillett φαίνονται να απολαμβάνουν βόλτες με σκάφος, εξορμήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές και στιγμές απόλυτης ηρεμίας στο ελληνικό καλοκαίρι. Παράλληλα, δεν έλειψαν οι επισκέψεις σε αξιοθέατα και ιστορικά σημεία, που έδωσαν στο ταξίδι έναν πιο πολιτιστικό χαρακτήρα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

