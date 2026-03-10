Ένα ακόμα επεισόδιο στην τεταμένη σχέση του με τους παπαράτσι πρόσθεσε ο Justin Bieber το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026 (με το βίντεο να κυκλοφορεί ευρέως στις 8/3). Ο 32χρονος πλέον σταρ έχασε την ψυχραιμία του έξω από το διάσημο εστιατόριο Sushi Park στο West Hollywood, όπου δείπνησε με τη σύζυγό του, Hailey Bieber.

Καθώς κατευθύνονταν προς το όχημά τους που ήταν σταθμευμένο έξω από το εστιατόριο, αρκετοί παπαράτσι τραβούσαν συνεχώς φωτογραφίες.

Σύμφωνα με βίντεο από το σημείο που κυκλοφόρησε το TMZ, ο τραγουδιστής πέταξε ένα μπουκάλι νερού προς την κατεύθυνση των φωτογράφων πριν επιβιβαστεί στο μαύρο SUV που τους περίμενε. Το μπουκάλι δεν χτύπησε κάποιον και κατέληξε στο έδαφος. Η Hailey Bieber μπήκε στο αυτοκίνητο χωρίς να αντιδράσει στο περιστατικό, ενώ το όχημα αποχώρησε αμέσως μετά.

Δείτε το βίντεο:

