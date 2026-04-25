Ο Justin Bieber πήγε για ψάρεμα και ο καλύτερος σύντροφος δεν ήταν άλλος από τον γιο του! Ο παγκόσμιος σταρ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την Παρασκευή 24 Απριλίου, όπου κρατά το καλάμι του ψαρέματος, ενώ έχει στην αγκαλιά του τον Jack Blues.

Η ανάρτηση “έλιωσε” το Instagram, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια likes μέσα σε λίγα λεπτά.

Δείτε την ανάρτηση:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Justin Bieber (@lilbieber)

Ο Justin Bieber και η σύζυγός του Hailey, σύμφωνα με δηλώσεις που έχει κάνει η τελευταία, σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους στο μέλλον. Μιλώντας στο περιοδικό Interview, το 29χρονο μοντέλο είχε αναφέρει πως θέλει να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά, ωστόσο δεν είναι σίγουρη για τον αριθμό: «Σίγουρα θέλω περισσότερα από ένα παιδιά, αλλά το πάω βήμα βήμα. Κάποιες μέρες θέλω δύο. Κάποιες άλλες, πέντε», είχε πει.

