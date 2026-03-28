Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα, με πλήθος γνωστών καλλιτεχνών να μοιράζονται δημόσια τη θλίψη τους μέσα από αναρτήσεις και φωτογραφίες από κοινές τους στιγμές.

Οι εικόνες που κατακλύζουν τα social media αποτυπώνουν τη μακρόχρονη πορεία της ερμηνεύτριας και τις σημαντικές συνεργασίες της, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τον βαθύ σεβασμό και την αγάπη που έτρεφαν για εκείνη συνάδελφοι και φίλοι.

Πολλοί καλλιτέχνες επιλέγουν να τη θυμούνται μέσα από στιγμές επί σκηνής, αλλά και πιο προσωπικά στιγμιότυπα, τιμώντας τη μνήμη και την προσφορά της στο ελληνικό τραγούδι.

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρινέλλα είχε δώσει σκληρή μάχη με την υγεία της, μετά το σοβαρό εγκεφαλικό που υπέστη το 2024 στο Ηρώδειο.

Σήμερα, τα μηνύματα και οι φωτογραφίες που μοιράζονται οι άνθρωποι του χώρου λειτουργούν σαν ένα συλλογικό «αντίο», γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη για μια καλλιτέχνιδα που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα.

