Για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο της δημοσιότητας βρίσκεται ο Kanye West μαζί με τη σύζυγό του, Bianca Censori. Ο 49χρονος ράπερ και η 31χρονη αρχιτέκτονας απέδειξαν πως οι εκκεντρικές τους επιλογές δεν έχουν όρια, προκαλώντας ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αφορμή στάθηκε η τελευταία βραδινή τους έξοδο, με τις σχετικές εικόνες να γίνονται αμέσως viral στο Instagram.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο διάσημος ράπερ αποφάσισε να μοιραστεί στα Instagram stories στο προφίλ του ένα στιγμιότυπο που άφησε ελάχιστα στη φαντασία. Στη φωτογραφία που ανέβασε, η Censori ποζάρει φορώντας ένα εντελώς διάφανο κορμάκι χωρίς εσώρουχα, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με το πόδι της, το οποίο κοσμούσε μια ψηλή μαύρη κάλτσα ως τον μηρό, ενώ είχε τον αντίχειρά της στα χείλη.

Δίπλα της βρίσκονταν δύο γυναίκες, αλλά το βλέμμα όλων αναπόφευκτα στάθηκε στη γυμνή φιγούρα της 31χρονης.

Η προκλητική σειρά δημοσιεύσεων δεν σταμάτησε εκεί. Σε επόμενο story, ο ράπερ ανέβασε μια φωτογραφία με το ζευγάρι να περπατά στον δρόμο και την Bianca να φορά αυτήν τη φορά ένα μαύρο κορμάκι με αποκαλυπτικό, βαθύ ντεκολτέ και διχτυωτό καλσόν. Η ίδια η Censori αναδημοσίευσε στο δικό της προφίλ επιπλέον στιγμιότυπα από τη βραδιά:

Mια ολόσωμη φωτογραφία με το κορμάκι και στη συνέχεια μια εικόνα από το κλαμπ, τραβώντας ακόμα πιο χαμηλά το ντεκολτέ της και επιστρατεύοντας ένα emoji για να καλύψει την τελευταία στιγμή το «ατύχημα» που προκλήθηκε. Στο βάθος ο Κάνιε φαινόταν να χαμογελά πλατιά. Σε άλλη λήψη, η 31χρονη φωτογραφήθηκε κάνοντας ένα βαθύ κάθισμα με την πλάτη γυρισμένη στην κάμερα, επιβεβαιώνοντας πως για το ζεύγος Γουέστ, τα ταμπού είναι απλώς για να σπάνε!

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