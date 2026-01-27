Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή εξελίσσεται σε απόλυτη κινηματογραφική επιτυχία, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο ελληνικό box office.

Η ταινία, που έχει διχάσει κοινό και κριτικούς με θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια, πλέον καταλαμβάνει τη 10η θέση των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών, έχοντας κόψει 700.081 εισιτήρια, με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Η ανταπόκριση του κοινού, παρά τις αντικρουόμενες κριτικές, παραμένει ισχυρή, με την ταινία να συνεχίζει την πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες και να συγκεντρώνει σταθερά υψηλή προσέλευση. Το ιστορικό θέμα, η σκηνοθετική προσέγγιση και η ερμηνευτική απόδοση έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την παραγωγή.

Μάλιστα, αρκετά δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί έχουν εκφραστεί δημόσια υπέρ της ταινίας, προτρέποντας το κοινό να τη δει, γεγονός που φαίνεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση της εμπορικής δυναμικής της.

