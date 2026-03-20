Ο Κίμων Κουρής -όπως έγινε γνωστό – θα συμμετάσχει στην επερχόμενη ταινία «The Riders» με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, γυρίσματα της οποίας πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Ο σκηνοθέτης του φιλμ, Έντουαρντ Μπέργκερ εντάσσει στο καστ της νέας του ταινίας δύο ακόμη σημαντικά ονόματα, τη Λάρα Πάλβερ και τον Κίμωνα Κουρή. Μέρος των γυρισμάτων της πολυσυζητημένης παραγωγής έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Ύδρα, Χαλκίδα, Νέα Μάκρη, πλατεία Κοτζιά, Μενίδι και Πεντέλη.

Lara Pulver & Kimonas Kouris Latest To Join Edward Berger's A24 Film 'The Riders'

Οι λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Η φιλόδοξη παραγωγή βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον, που εκδόθηκε το 1994. Η ιστορία ακολουθεί τον Scully, «έναν Αυστραλό που διασχίζει την Ευρώπη μαζί με τη μικρή του κόρη, Billie, αναζητώντας τη σύζυγό του που τους εγκατέλειψε».

Εκτός από τον Brad Pitt, που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το καστ συμπληρώνουν οι Τζούλιαν Νίκολσον, Κόκο Γκρίνστον, Μάικλ Σμάιλι, Ντάνι Χιούστον, Καμίλ Κοτέν και Ούλριχ Τόμσεν.

Το πρωί της Τετάρτης 18 Μαρτίου, συνεχίστηκαν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Brad Pitt στο επιβλητικό Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Ο διάσημος ηθοποιός καταγράφηκε κατά την άφιξή του στο Μέγαρο, φορώντας τα ίδια ρούχα που τον έχουν συνοδεύσει σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων: σκουρόχρωμο τζιν παντελόνι και μπλε πουλόβερ.

Το πρωί της Παρασκευής ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το Πρωινό αποκάλυψε ότι τα γυρίσματα του Χολιγουντιανού ηθοποιού στην Ελλάδα ολοκληρώθηκαν.

