Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φιλοξενήθηκε από τον Νίκο Χατζηνικολάου στο «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1 το βράδυ της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για την προσωπική του ζωή και τη συμβίωσή του με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, αναφερόμενος μάλιστα στον γάμο τους και τον ερχομό του γιου τους.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως «γνωριστήκαμε από έναν κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι και, όταν την είδα, είπα «νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα περάσω τη ζωή μου”. Οπότε ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες και αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ. Ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ήταν ο άνθρωπος που μου κράταγε συντροφιά και της έλεγα τις ανασφάλειες μου» .

«Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι όμως και τόσο δοτικός άνθρωπος και τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να την γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα αν και δεν της αρέσει τόσο πολύ η δημοσιότητα, δεν την συμπαθεί».

«Νομίζω ότι η Αλεξάνδρα έχει καταλάβει τι άνθρωπος είμαι, ξέρει πραγματικά την ψυχή μου. Έχει διαβάσει την ψυχή μου, δεν ξέρω πως το έχει καταφέρει, ή εγώ νομίζω πως την έχει διαβάσει. Νιώθω ασφάλεια μαζί της. Από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, μου έδειχνε ότι αγαπάει και θέλει να προστατέψει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι» συμπλήρωσε, επίσης, ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην εκπομπή του ΑΝΤ1 τη νύχτα της Πέμπτης.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί:

