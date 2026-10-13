Στο Fantasia όπου εμφανίζονται ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου διασκέδασε το βράδυ του Σαββάτου 10/10, ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα και την παρέα τους.

Τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Πέτρο Ιακωβίδη συνδέει μια στενή φιλία χρόνων, αλλά και μια επιτυχημένη καλλιτεχνική συνεργασία, καθώς ο Πέτρος Ιακωβίδης έχει υπογράψει αρκετές από τις μεγάλες επιτυχίες του Κωνσταντίνου Αργυρού, όπως τα «Ξημερώματα», «Πόσο» και «Αθήνα – Θεσσαλονίκη».

Ο Πέτρος Ιακωβίδης καλωσόρισε θερμά τον καλό του φίλο στο Fantasia και του παραχώρησε το μικρόφωνο, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό να ερμηνεύει μερικές από τις μεγάλες επιτυχίες του, χαρίζοντας στο κοινό ξεχωριστές μουσικές στιγμές και αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των θαμώνων.

Στη συνέχεια, η Έλλη Κοκκίνου καλωσόρισε με τη σειρά της τον δημοφιλή καλλιτέχνη, με τον οποίο διατηρεί μια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και σεβασμού.

Η μουσική συνάντηση του Πέτρου Ιακωβίδη και της Έλλης Κοκκίνου αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες της φετινής σεζόν. Δύο καλλιτέχνες με σπουδαία πορεία, διαχρονικές και σύγχρονες μεγάλες επιτυχίες, ξεχωριστή σκηνική παρουσία και αδιαμφισβήτητη απήχηση στο κοινό έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο Fantasia, παρουσιάζοντας κάθε Παρασκευή και Σάββατο ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, γεμάτο μοναδικές μουσικές στιγμές και αξέχαστες βραδιές διασκέδασης.

Το σχήμα συμπληρώνουν η Μορφούλα και η Κρυσταλλία.

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Διασκέδασαν μαζί στη συναυλία του Bruno Mars στο Λος Άντζελες