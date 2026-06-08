Στιγμές ευτυχίας για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα, οι οποίοι το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Ιουνίου, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά.

Πιο συγκεκριμένα, η σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή έφερε στον κόσμο την κόρη τους σε ιδιωτικό μαιευτήριο των βορείων προαστίων και το ζευγάρι ολοκλήρωσε με τον καλύτερο τρόπο την οικογενειακή του ευτυχία.

Η σχέση της Αλεξάνδρας Νίκα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό έγινε γνωστή το 2023, ενώ οι δυο τους τον Νοέμβριο του 2024, έγιναν για πρώτη φορά γονείς, καθώς ήρθε στον κόσμο ο γιος τους, Βασίλης.

Λίγους μήνες αργότερα, και συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2025, το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο στο Λαγονήσι.

Το ζευγάρι δεν κρύβει τον έρωτά του, ωστόσο οι δυο τους συνεχίζουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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