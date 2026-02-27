Στο επίκεντρο του ιταλικού μουσικού ενδιαφέροντος βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ταξίδεψε στο San Remo για να συμμετάσχει στις διοργανώσεις που πλαισιώνουν το ιστορικό φεστιβάλ. Ο δημοφιλής τραγουδιστής αξιοποίησε τη διαμονή του για την προώθηση της δουλειάς του στην ιταλική αγορά, παραχωρώντας συνεντεύξεις σε μεγάλα ραδιόφωνα και τηλεοπτικά δίκτυα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την παρουσία του.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο RAI Radio 2, ο τραγουδιστής μίλησε για τη σχέση που αισθάνεται με την Ιταλία, αποκαλύπτοντας πως οι γονείς του είχαν σπουδάσει εκεί, γεγονός που τον κάνει να νιώθει ιδιαίτερη σύνδεση με τη χώρα, παρότι – όπως παραδέχτηκε – δεν μιλά ιταλικά.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την επιθυμία να επιστρέψει στο μέλλον στο Φεστιβάλ του San Remo, αυτή τη φορά ως διαγωνιζόμενος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως θα ήθελε να προετοιμάσει κάτι «ίσως για την επόμενη χρονιά».

Μάλιστα, τραγούδησε ζωντανά ένα μικρό μέρος από το τραγούδι του «Θα ’Μαι Εδώ» στα ιταλικά, κερδίζοντας θετικά σχόλια από τους παρουσιαστές και τους ακροατές. Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής παραμένει στην Ιταλία και χθες συμμετείχε σε event άλλου ραδιοφώνου σε open space με κοινό, ρίχνοντας κι ένα στιχάκι από ιταλικό τραγούδι.

Ως ο μακροβιότερος και σημαντικότερος μουσικός θεσμός της Ιταλίας, το San Remo λειτουργεί ως ο προθάλαμος για τη Eurovision. Η συμμετοχή στο φεστιβάλ δεν είναι ανοιχτή στο κοινό, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα αυστηρής επιλογής από την καλλιτεχνική διεύθυνση της RAI, η οποία αξιολογεί τη δισκογραφία και το προτεινόμενο κομμάτι κάθε καλλιτέχνη. Παραδοσιακά, ο καλλιτέχνης που κατακτά την πρώτη θέση καλείται να εκπροσωπήσει την Ιταλία στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό, εφόσον το επιθυμεί.

Το γεγονός αυτό καθιστά τη συμμετοχή στο San Remo ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς προϋποθέτει ισχυρή παρουσία στην ιταλική μουσική αγορά και τραγούδι προσαρμοσμένο στο ύφος του θεσμού.

Έτσι, προς το παρόν η δήλωση του Κωνσταντίνου Αργυρού αποτελεί περισσότερο μια προσωπική φιλοδοξία παρά ένα επιβεβαιωμένο σχέδιο.

