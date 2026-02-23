Μπορεί σταδιακά να οδεύουμε προς την άνοιξη, ωστόσο η θερμοκρασία κατάφερε να ανέβει λίγο γρηγορότερα με την φωτογραφία που ανέβασε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τις στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσής του.

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής που τον τελευταίο καιρό εκτός από τις εμφανίσεις του σε νυχτερινό κέντρο με την Δέσποινα Βανδή, πραγματοποιεί και συναυλίες στο εξωτερικό, αποφάσισε να μπει για λίγο στη σάουνα, ώστε να χαλαρώσει.

Ο ίδιος δημοσίευσε σε Instagram story μια σχετική φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να φορά μόνο τα απαραίτητα, τη στιγμή που φανερώνεται το καλογυμνασμένο του σώμα.

Ο ίδιος κατάφερε να ανεβάσει τη θερμοκρασία, τη στιγμή που έκανε το «recovery», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

