Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα πραγματοποιήσει συναυλία στο Παρίσι και εκφράζοντας δημόσια τον ενθουσιασμό του για την επερχόμενη εμφάνισή του, δήλωσε ότι «ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό του».

Μέσω ανάρτησης που έκανε ο τραγουδιστής το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ενημέρωσε τους ακολούθους του για τη συναυλία που θα δώσει στις 18 Οκτωβρίου, στη γαλλική πρωτεύουσα.

«Το να τραγουδήσω στο Παρίσι ήταν ανέκαθεν ένα όνειρό μου» έγραψε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός στη λεζάντα της δημοσίευσής του για τη συναυλία και συνέχισε: «Δεν μπορώ ακόμα να πιστέψω πως αυτή η στιγμή έχει έρθει επιτέλους. Η πρώτη μου συναυλία στο Παρίσι, στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, όπου εύχομαι η ελληνική ψυχή να ακουστεί και να γίνει αισθητή. Είμαι ξετρελαμένος».

Όσο για την απόφαση να τραγουδήσει στη Γαλλία, σημείωσε: «Μπορεί να φαίνεται τρελό ότι πήραμε την απόφαση για τη συναυλία την τελευταία στιγμή, μόλις περίπου έναν μήνα πριν τη διεξαγωγή της, όμως, κάποιες φορές οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να το ζήσουμε όλο αυτό μαζί. Παρίσι, ανυπομονώ να σε δω».

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Konstantinos Argiros (@argiros_konstantinos)

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