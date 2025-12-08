Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε στιγμές σπάνιες και γεμάτες τρυφερότητα, με πρωταγωνιστές τον αγαπημένο ηθοποιό Κωνσταντίνο Γιαννακόπουλο και τον γιο του, Πάρη, κατά τη διάρκεια μιας χαλαρής βόλτας τους στο κέντρο της Αθήνας.

Ο γνωστός ηθοποιός, που διαπρέπει τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση, βρίσκει πάντα χρόνο από το φορτωμένο του πρόγραμμα για να τον αφιερώσει στην οικογένειά του και, συγκεκριμένα, στον 10χρονο γιο του. Πατέρας και γιος έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, κάτι που αποτυπώθηκε με τον καλύτερο τρόπο στα κλικ που εξασφαλίσαμε.

Ντυμένοι και οι δύο σε casual, άνετο στυλ, ιδανικό για ατελείωτο παιχνίδι, περπάτησαν στον πεζόδρομο της Βουκουρεστίου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, εμφανώς ευδιάθετος, δεν σταμάτησε να χαμογελάει στον μικρό Πάρη, ο οποίος απολάμβανε τη βόλτα του με παιχνιδιάρικη διάθεση.

Ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος έχει δηλώσει σε παλαιότερες συνεντεύξεις του πως ο ρόλος του πατέρα είναι ο σημαντικότερος της ζωής του και πως προσπαθεί να είναι όσο πιο παρών μπορεί στην ανατροφή του γιου του.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος: Ποια είναι η σχέση του με τη Φαιή Ξυλά μετά το διαζύγιο;