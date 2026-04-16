Ο Κωνσταντίνος Βασάλος βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster, όπου οι δύο τους συζήτησαν για προσωπικά θέματα και σχέσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Fipster τον ρώτησε με χιούμορ αν έχει γνωρίσει τα «πεθερικά» του, με αφορμή την προσωπική του ζωή.

Ο Βασάλος απάντησε ότι δεν θεωρεί απαραίτητη μια τέτοια γνωριμία, ακόμη και μετά από σχέση ενός έτους.

Ο ίδιος σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «τη γυναίκα παντρεύομαι, όχι τα πεθερικά», προσθέτοντας πως δεν βλέπει λόγο να υπάρξει τέτοια επαφή και ότι προτιμά να κρατά τις αποστάσεις, λέγοντας «μακριά και αγαπημένοι».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφέρθηκε και σε παλαιότερη σχέση του, αποκαλύπτοντας ότι χρειάστηκε αρκετός χρόνος για να την ξεπεράσει, καθώς τον είχε επηρεάσει συναισθηματικά.

