Με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Άννα Βίσση πήρε θέση στη δημόσια συζήτηση που έχει προκληθεί γύρω από το έργο του Μάνου Χατζιδάκι. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια σχολίασε την απόφαση του γιου του εμβληματικού μουσικοσυνθέτη, ο οποίος ζήτησε να μην εκτελούνται τραγούδια του πατέρα του σε νέες παραστάσεις και εμφανίσεις χωρίς την προηγούμενη έγκρισή του.

Αναλυτικότερα στο επίκεντρο βρέθηκε ο Μανώλης Μητσιάς, ο οποίος εμφανίστηκε σε μουσική εκδήλωση στην Ημαθία και αναφέρθηκε στο τραγούδι «Ο Γιάννης ο φονιάς».

Το κομμάτι γράφτηκε από τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και ερμηνεύτηκε για πρώτη φορά από τον ίδιο το 1977.

Πριν παρουσιάσει το τραγούδι στο κοινό, ο ερμηνευτής εξήγησε πως δεν θα μπορούσε να το αποδώσει με τον συνηθισμένο τρόπο.

«Είναι η πρώτη φορά μετά από το 1977 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο Χατζιδάκι και δεν θα το τραγουδήσω, αλλά θα το απαγγέλω», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μανώλης Μητσιάς.

Η δημόσια στήριξη της Άννας Βίσση στον Μανώλη Μητσιά

Το συγκεκριμένο περιστατικό προκάλεσε πληθώρα σχολίων και αντιδράσεων, με την Άννα Βίσση να παίρνει θέση στη συζήτηση. Η δημοφιλής τραγουδίστρια προχώρησε σε μια συμβολική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, κοινοποιώντας ένα στιγμιότυπο από παλαιότερη εμφάνιση του Μανώλη Μητσιά, με υπόκρουση το εμβληματικό τραγούδι.

Με λίγες λέξεις, η αγαπημένη τραγουδίστρια εξέφρασε τη στήριξή της στον συνάδελφό της και τόνισε τη δύναμη που έχει η σχέση ενός τραγουδιού με το κοινό και τον ερμηνευτή του.

«Ο κόσμος δικαιώνει πάντα τα τραγούδια και τους ερμηνευτές τους», επισήμανε η Άννα Βίσση.

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