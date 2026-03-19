Ο Κώστας Αποστολάκης βρέθηκε στο πλατό του Πρωινού με τον Γιώργο Λιάγκα σε μια εκ βαθέων συζήτηση, όπου αναφέρθηκε και στη δήλωσή του σχετικά με τον Χριστό που προκάλεσε σχόλια.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι μιλούσε μεταφορικά και κυριολεκτικά ταυτόχρονα, λέγοντας πως «το σπίτι μου είναι η καρδιά μου και η ψυχή μου», και συνέδεσε την έννοια της ζωής με την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου.

Σημείωσε ότι ενώ κάποιος μπορεί να χτίζει ένα σπίτι 30 χρόνια, αρκεί μια στιγμή για να καταστραφεί, όπως και στη ζωή και την πίστη.

Όταν του ζητήθηκε να διευκρινίσει τα 30 δευτερόλεπτα που ανέφερε, ο Αποστολάκης είπε πως επρόκειτο για μια προσωπική προσευχή για ψυχική υγεία.

«Αυτό που ζήτησα σε 30 δευτερόλεπτα, υλοποιήθηκε την επόμενη στιγμή», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ψυχική υγεία είναι σημαντική, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά επηρεάζει θετικά και τους γύρω του.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε πως συχνά οι άνθρωποι επικεντρώνονται σε επίπλαστα, γήινα ζητήματα, ενώ η πραγματική αξία βρίσκεται σε πράγματα που δεν εξηγούνται με λόγια, υπογραμμίζοντας πως τα πιο πολύτιμα πράγματα στη ζωή δεν κοστίζουν τίποτα.

