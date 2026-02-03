Ο Κώστας Σόμμερ μίλησε τηλεφωνικά στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1, μέσα από το νοσοκομείο.

Ο ηθοποιός νοσηλεύεται με πνευμονία, ωστόσο πρόκειται να πάρει εξιτήριο, όπως αποκάλυψε. «Είναι κάτι λίγο ύπουλο όπως είπες και εσύ, η πνευμονία θέλει μεγάλη προσοχή. Εγώ έβηχα και είχα συμπτώματα τουλάχιστον μια εβδομάδα. Παρόλα αυτά το πρόγραμμά μου δεν μου επέτρεπε να κάτσω, ήμουνα στο μηχανάκι, έτρεχα με πάρα πολύ κρύες μέρες που περάσαμε έξω… Κάποια στιγμή πάνω στο μηχανάκι, να καταλάβεις, έφτασα κάπου και είχανε πάγωσει τα πόδια μου, τα χέρια μου.

Και παρόλα αυτά έβηχα, δεν έβγαλα πυρετό βέβαια και τέτοια. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι έφτανα στο σπίτι και ήμουνα κομμάτια. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Έπρεπε να ξαπλώσω κατευθείαν, κοιμόμουν αρκετές ώρες που εγώ συνήθως δε κοιμάμαι πάρα πολύ. Και γενικά μου έβγαλε μια κούραση απίστευτη και λες και δεν είχα αέρα. Και τελικά δεν είχα αέρα βέβαια. Η γυναίκα μου επέμενε και έτσι ήρθα στο ΙΑΣΩ για να κάνω μια εξέταση».

«Εγώ είμαι και λίγο κατά της αντιβίωσης πρέπει να πω. Οπότε αν δεν χρειαστεί πραγματικά, λέω ο οργανισμός να το παλέψει μόνος του να το ξεπεράσει. Και τελικά, μια που ήρθα και μια που με κρατήσανε μέσα μου λένε «μπαίνεις μέσα τώρα». Ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια στιγμή το οξυγόνο μου είχε κατέβει στο 90. Που αυτό αρχίζει και είναι οριακό» συμπλήρωσε. Όπως αποκάλυψε ο Κώστας Σόμμερ, αύριο, 4 Φεβρουαρίου θα πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα συνεχίσει την αποθεραπεία του στο σπίτι.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

