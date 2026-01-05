Ο Κωστής Μαραβέγιας προκάλεσε πανικό στο TikTok, όταν δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει το γνωστό τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου, «Κάτι ξέρεις», με εντελώς διαφορετική προσέγγιση.

Στο βίντεο, ο τραγουδιστής αποδίδει το κομμάτι σε πιο μελαγχολικό ύφος, συνοδεύοντάς το με τη λεζάντα «η μελαγχολία μετά τις διακοπές» και προσθέτοντας χιουμοριστικά: «Ρία Ελληνίδου με κατάθλιψη».

Η ερμηνεία του Μαραβέγια κατάφερε να καθηλώσει τους followers, οι οποίοι αντέδρασαν με σχόλια γεμάτα χιούμορ και ενθουσιασμό.

Κάποια από τα σχόλια ήταν: «Πρέπει να τελειώνουν οι μπαταρίες 🪫 ας το δει κάποιος», «Ρε παιδιά γιατί νιώθω σαν να με πιάσανε τα σκάγια από καλαματιανό;;;» και «κολλητέ τι buff έχεις κάνει – παναγία μου!».

Η ανάρτηση απέδειξε για ακόμα μία φορά πως η δημιουργική προσέγγιση και το χιούμορ του Μαραβέγια μπορούν να μετατρέψουν ένα γνωστό τραγούδι σε viral φαινόμενο.

