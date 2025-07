Ο σταρ των Coldplay Κρις Μάρτιν, αποκάλυψε άθελά του, σε συναυλία του συγκροτήματος, την εξωσυζυγική σχέση κορυφαίου διευθύνοντος συμβούλου με συνεργάτιδά του.

Το βίντεο μάλιστα από τη συγκεκριμένη στιγμή, έχει γίνει viral.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας του συγκροτήματος στο Gillette Stadium της Βοστώνης, το βράδυ της Τετάρτης 16 Ιουλίου.

Στο κλιπ που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Άντι Μπάιρον, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας λογισμικού Astronomer, και η επικεφαλής του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, Κρίστιν Κάμποτ, εμφανίζονται ξαφνικά στη γιγαντοοθόνη, την kiss cam, ενώ ήταν αγκαλιασμένοι.

Ο Μπάιρον στεκόταν πίσω από την Κάμποτ, έχοντας τυλίξει τα χέρια του γύρω από τη μέση της.

Ο Μάρτιν, βλέποντάς τους, σχολίασε: «Ω, κοιτάξτε αυτούς τους δύο». Τη στιγμή εκείνη, ο Μπάιρον, ο οποίος είναι παντρεμένος, απομάκρυνε αμέσως τα χέρια του από την Κάμποτ και έσκυψε πίσω από το κιγκλίδωμα για να κρυφτεί, ενώ η ίδια, εμφανώς σοκαρισμένη, έκρυψε το πρόσωπό της με τα χέρια της. Το κοινό, που είχε γεμίσει το στάδιο, ξέσπασε σε γέλια, με τον τραγουδιστή των Coldplay να προσθέτει ειρωνικά: «Ή έχουν σχέση ή είναι πολύ ντροπαλοί».

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025