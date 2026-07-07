Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε σήμερα καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Νωρίς Νωρίς» και μίλησε για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε με το «Ραντεβού το ΣΚ», την Ιωάννα Μαλέσκου και τις συζητήσεις με το Open για την νέα τηλεοπτική χρονιά.

«Αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στη Μαρία Ηλιάκη.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έκανα το ταμείο της σεζόν και είναι θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή όπως την ήθελα, σχεδόν, όπως ήταν ήθελα όμως. Δηλαδή, είχα τον πρώτο λόγο… Ήταν σημαντικό, πολύ διδακτικό, πολλά μαθήματα. Είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια.

Πολλά δεν θα τα έκανα ξανά έτσι, οπότε ήταν και μια εμπειρία για το τι να αποφύγω, σε πρακτικό επίπεδο. Τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Έκανα λάθη, σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω. Αλλά επειδή θέλω να κρατάω τα καλά, είμαι χαρούμενος. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνουμε του χρόνου, είναι ρευστά τα πράγματα».

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ανέφερε επίσης: «Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος! Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά. Δεν ταιριάξαμε! Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν.

Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω!».

govastiletto.gr – Φινάλε για το «Ραντεβού το ΣΚ»: Λάμπρος Κωνσταντάρας και Ιωάννα Μαλέσκου ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους