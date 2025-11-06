Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Πρωινό του ANT1 και σχολίασε τα looks που έχει κάνει η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέχρι και σήμερα στην Ελλάδα.

«Η Κίμπερλι είναι η γυναίκα βολίδα, έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Θα της πρότεινα να αλλάξει το μαλλί γιατί είναι πολύ αλλά και το μακιγιάζ γιατί είναι σκούρο. Θα μου άρεσε να τη βλέπω με ταγιέρ όπως όταν πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Της πηγαίνει πάρα πολύ», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Και συμπλήρωσε: «Αυτό που δε μου άρεσε στην εμφάνισή της στα μπουζούκια, ήταν το σκίσιμο στο φόρεμα. Όταν υπάρχει σκίσιμο στην τουαλέτα, πρέπει να είναι μόνο Σκιαπαρέλι. Τίποτα άλλο. Θα ήθελα ένα κοντό ζακετάκι να φοράει από πάνω και όχι γούνα. Επίσης η τσάντα σφαίρα ήταν άσχετη».

«Αυτή η κυρία ήρθε εδώ με ένα σκοπό, να αγκαλιάσει την Ελλάδα γι’ αυτό που είναι. Δηλαδή για το ντιρλαντά. Δεν νομίζω ότι αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Ενώ κάνει μία εμφάνιση σαν ντίβα, θα ήθελα να είναι λίγο πιο μοντέρνα ντίβα», σχολίασε σε άλλο σημείο ο Λάκης Γαβαλάς.

«Έδειξε κάποιες αδυναμίες στο θεαθήναι και σε αυτό που είναι η διασκέδαση. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό της για την Ελλάδα. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της. Με τη δύναμη της, θα το διεκπεραιώσει πολύ καλά», κατέληξε ο Λάκης Γαβαλάς.

