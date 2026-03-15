Στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και Πάλι” μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, αμέσως μετά την παρουσία του στο 4ο live του J2US. Ο γνωστός σχεδιαστής θέλησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, εξηγώντας το ακριβές νόημα της πρόσφατης δήλωσής του για τις γυναίκες, η οποία είχε προκαλέσει ποικίλα σχόλια.

«Θα πρέπει και οι άνδρες να σέβονται τον εαυτό τους πρώτα, και μετά τις συντρόφους τους, και οι γυναίκες να προστατεύονται ώστε να μην προκαλούν, και να φτάσουν στο σημείο να υπάρξει αυτή η βία, και οι άνδρες οι οποίοι πετάμε τα λουλούδια να πετάμε τα λουλούδια για να τις προκαλέσουν να έρθουν και μετά αν αυτή δεν είναι όπως πρέπει αρχίζει είσαι εκείνο, είσαι το άλλο… όπως λέει το τραγούδι του Καρβέλα. Αν μπορεί να το αποφύγει… επίσης και ο άνδρας να μην κάνει τον μάγκα και να λέει εγώ είμαι ο … και θα σας α…», απάντησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Τι είχε πει ο Λάκης;

Ο Λάκης Γαβαλάς κλήθηκε να σχολιάσει και το τραγούδι του Νίκου Καρβέλα, Ρέκβιεμ για τη Γυναίκα, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Ο ίδιος στάθηκε στο ιδιαίτερο στυλ του γνωστού δημιουργού, υποστηρίζοντας πως συχνά επιλέγει να προκαλεί ή να χρησιμοποιεί ένα «τρικ» για να τραβήξει την προσοχή του κοινού.

«Βρίζει τη γυναίκα ή ψάχνει να κάνει ένα σουξέ, όπως τότε η “Αγάπη από το Νάιλον”; Ο Νίκος Καρβέλας είχε πάντα μια ιδιομορφία στον τρόπο που σκέφτεται και γράφει τραγούδια», είπε αρχικά.

Όπως σημείωσε, κάθε δημιουργός εκφράζεται μέσα από τον δικό του καλλιτεχνικό κόσμο και συχνά οι επιλογές του μπορεί να είναι μέρος μιας στρατηγικής για να δημιουργηθεί εντύπωση: «Κάθε ένας που είναι δημιουργός μόδας ή συνθέτης και γράφει τραγούδια, ανήκουν σε έναν δικό τους κόσμο, που τους καταλαβαίνει. Αυτό που βρίζει είναι κάποιο τρικ για να κάνει εντύπωση, ωστόσο εκτονώνεται», εξήγησε ο Λάκης Γαβαλάς.

Ωστόσο ο ίδιος έκανε και μια ιδιαίτερη τοποθέτηση σχετικά με τις γυναίκες: «Λένε για κακοποίηση γυναικών… Μα οι γυναίκες πόσες φορές προκαλούν τους άνδρες; Πάνε στα μπουζούκια, τους πετάνε τα πανέρια και χορεύουν πάνω στα τραπέζια με την κοιλιά έξω, ημίγυμνες. Τις γυναίκες τις λατρεύω, χρόνια τις ντύνω, τις σέβομαι για το γένος τους, αλλά έλεος».

