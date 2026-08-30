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Ο Λάκης Λαζόπουλος συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές του. στην Πάρο, με τον γνωστό ηθοποιό και παρουσιαστή να πραγματοποιεί μια βραδινή έξοδο με τη Χάρις Αλεξίου.
Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος κοινοποιώντας δύο φωτογραφίες με τη δημοφιλή τραγουδίστρια και την παρέα τους.
Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος «μαρτύρησε» ότι η Χάρις Αλεξίου βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί μέσα από την δημοσίευση που πραγματοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instgaram. Σε αυτή βλέπουμε μια εικόνα του ίδιου με την τραγουδίστρια, από το εστιατόριο που επισκέφτηκαν, ενώ στη δεύτερη εικόνα φαίνονται μαζί με μερικούς νεαρούς ηθοποιούς.
«Η Χαρούλα στην Πάρο, μετά από πολύ καιρό. Μαζί με ηθοποιούς, νέους και αστραφτερούς που φωτογραφίζονται σε μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονουπω !!!» σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.
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