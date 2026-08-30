Ειδικότερα, ο Λάκης Λαζόπουλος «μαρτύρησε» ότι η Χάρις Αλεξίου βρίσκεται στο κυκλαδίτικο νησί μέσα από την δημοσίευση που πραγματοποίησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instgaram. Σε αυτή βλέπουμε μια εικόνα του ίδιου με την τραγουδίστρια, από το εστιατόριο που επισκέφτηκαν, ενώ στη δεύτερη εικόνα φαίνονται μαζί με μερικούς νεαρούς ηθοποιούς.

«Η Χαρούλα στην Πάρο, μετά από πολύ καιρό. Μαζί με ηθοποιούς, νέους και αστραφτερούς που φωτογραφίζονται σε μια φωτό που έχει την σημασία της. Οσονουπω !!!» σημείωσε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lakis Lazopoulos (@lakislazopoulos_official)

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