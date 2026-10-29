Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε την Τετάρτη 28η Οκτωβρίου με νέο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Από τα πρώτα θέματα που σχολίασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο ήταν η κόντρα που έχει ξεσπάσει τον τελευταίο μήνα ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός, με το χαρακτηριστικό σατιρικό ύφος του, αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη σχέση των δύο καλλιτεχνών, εστιάζοντας τόσο στη διαφωνία τους όσο και στο ζήτημα της διαχείρισης των τραγουδιών που έχει συνθέσει ο Νίκος Καρβέλας.

«Άλλος ο Καρβέλας. Αφού τρέλανε τον Μπογδάνο πρώτα, μετά πήγε στη Βίσση, αλλά πήγε στον Μπογδάνο πρώτα. Γύρισε πολλούς ψυχιάτρους είπε. Εκεί καταλαβαίνεις γιατί η Βίσση δεν μπορεί να τον πάρει μαζί της στα κότερα. Να πιάνει κουβέντα και να λέει αυτά; Εκεί έχει άλλα γούστα», είπε αρχικά ο Λάκης Λαζόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Και να πεις, δεν έχει δίκιο; Έχει δίκιο ο Καρβέλας. Δικό του είναι το τραγούδι. Τελεία και παύλα. Θέλει το δίνει, θέλει δεν το δίνει. Αλλά δεν μπορείς να αλλάζεις και τη θέση του συνθέτη και να του λες πού θα καθίσει τελευταία στιγμή κυρία Άννα μου, ό,τι και να σου έχει κάνει».

«Το ότι θα ερχόταν η ώρα που η Βίσση θα χρειαζόταν τραγούδια της Βανδή, δεν το περίμενα. Και κάθεται τώρα ο έρμος ο Καρβέλας και ψάχνει ποια θα τραγουδήσει τα τραγούδια του. Έχουν αρπάξει τα μικρόφωνα ανώνυμες και ανώνυμοι και τραγουδάνε τη Βίσση. Θα βρούμε Νίκο, μη στεναχωριέσαι. Ψάξε, ψάξε θα βρούμε. Τέλος πάντων, δικά σας είναι τα τραγούδια. Κάντε τα όπως θέλετε», κατέληξε ο Λάκης Λαζόπουλος.

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govastiletto.gr -Με τον Ηλία Ψινάκη στο Μαρακές η Άννα Βίσση