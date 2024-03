Το History Channel επέκτεινε τη συνεργασία του με τη SpringHill Company, την εταιρεία παραγωγής που ιδρύθηκε από τους ΛεΜπρον Τζέιμς και Μάβερικ Κάρτερ παραγγέλνοντας τρία νέα ντοκιμαντέρ.

Το ντοκιμαντέρ με προσωρινό τίτλο «Triumph: Jesse Owens and the Berlin Olympics» αφηγείται την ιστορία των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 1936 στο Βερολίνο της Γερμανίας, οι οποίοι επισκιάστηκαν από την ατζέντα της λευκής υπεροχής του Χίτλερ, όταν ο μαύρος αθλητής στίβου Τζέσε Όουενς έγραψε ιστορία κερδίζοντας τέσσερα χρυσά μετάλλια.

