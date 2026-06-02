Ένα νέο, ανατρεπτικό επιχειρηματικό βήμα ετοιμάζει ο Λευτέρης Πανταζής, αποδεικνύοντας ότι δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει το κοινό του. Όπως αποκάλυψε η Κατερίνα Ζαρίφη στην εκπομπή «Buongiorno», ο δημοφιλής λαϊκός ερμηνευτής επεκτείνεται στον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας το δικό του σουβλατζίδικο στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος του «ΛεΠα» είναι να κάνει τη διαφορά, προσφέροντας ποιοτικό και χορταστικό φαγητό σε εξαιρετικά προσιτές τιμές. Σε μια περίοδο που η ακρίβεια πλήττει την εστίαση, ο τραγουδιστής επιθυμεί το μαγαζί του να απευθύνεται σε κάθε καταναλωτή, συνδυάζοντας την κορυφαία ποιότητα με το χαμηλό κόστος.

Όσοι γνωρίζουν τον Λευτέρη Πανταζή, ξέρουν καλά ότι δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Ο τραγουδιστής έχει αποδείξει πολλές φορές ότι διαθέτει έντονο επιχειρηματικό ένστικτο και δεν φοβάται να επενδύει σε νέες ιδέες.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ασχοληθεί με διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λανσάρει ακόμη και δική του σειρά κρασιών, επενδύοντας σε έναν χώρο που αγαπά ιδιαίτερα.

