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Ένα μίνι μπας σταμάτησε το βράδυ του Σαββάτου έξω από την κατοικία στο Μπέβερλι Χιλς όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρταζε τα 52α γενέθλιά του. Από μέσα κατέβηκε μια παρέα νεαρών γυναικών, ανάμεσά τους η Κόρτνεϊ Μπέρνερ του «Love Island USA», με λευκό διάφανο μίνι φόρεμα.

Η ομαδική άφιξη ξεχώρισε στις φωτογραφίες από μία βραδιά που έφερε στο ίδιο πάρτι τον Αλ Πατσίνο, την Ice Spice και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ice Spice με Στέισι Καρανικολάου και Κάρα Ντελεβίν

Αλ Πατσίνο και Νουρ Αλφαλάχ

Ο Ντι Κάπριο είχε γενέθλια την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αλλά κράτησε τη γιορτή για το Σαββατόβραδο. Ο Πατσίνο εμφανίστηκε με μαύρα και μπλε κασκόλ, στο πλευρό της Νουρ Αλφαλάχ, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. Η Κάρα Ντελεβίν προτίμησε γκρι κοστούμι, ενώ η Ice Spice έφτασε με ολόσωμο σορτς στο χρώμα της μέντας, μαζί με τη Στάσι Καρανικολάου.

Ο φίλος που δεν χάνει γενέθλια

Από τους πρώτους που θα περίμενε κανείς στη λίστα ήταν ο Τόμπι Μαγκουάιρ. Ο ηθοποιός του «Spider-Man» ήταν εκεί όταν ο Ντι Κάπριο έγινε 48, 49 και 50 ετών, και δεν έχασε ούτε τα 52α. Στο πάρτι βρέθηκε και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Μέγιερ, με τον σύζυγό της, Τζέφρι Ογκουνλέσι. Μόλις τον Οκτώβριο οι ρόλοι ήταν διαφορετικοί: ο Ντι Κάπριο ήταν καλεσμένος στον γάμο του ζευγαριού στη Χαβάη και ο Μαγκουάιρ ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ακόμη ο Έιντριεν Μπρόντι, ο Έντουαρντ Νόρτον με τη σύζυγό του, Σόνα Ρόμπερτσον, ο Ορλάντο Μπλουμ και ο 50 Cent. Για τις οικογενειακές ευχές έφτασαν ο πατέρας του ηθοποιού, Τζορτζ Ντι Κάπριο, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φαράρ. Οι φωτογράφοι πρόλαβαν ακόμη και την τούρτα στα χέρια ενός συνεργάτη του. Τον ίδιο τον Λεονάρντο, πάντως, δεν τον πέτυχαν στην είσοδο.

Τόμπι Μακγκουάιρ και Ορλάντο Μπλουμ

Έντουαρντ Νόρτον και Έιντριεν Μπρόντι

 

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