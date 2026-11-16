Ένα μίνι μπας σταμάτησε το βράδυ του Σαββάτου έξω από την κατοικία στο Μπέβερλι Χιλς όπου ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο γιόρταζε τα 52α γενέθλιά του. Από μέσα κατέβηκε μια παρέα νεαρών γυναικών, ανάμεσά τους η Κόρτνεϊ Μπέρνερ του «Love Island USA», με λευκό διάφανο μίνι φόρεμα.

Η ομαδική άφιξη ξεχώρισε στις φωτογραφίες από μία βραδιά που έφερε στο ίδιο πάρτι τον Αλ Πατσίνο, την Ice Spice και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Ο Ντι Κάπριο είχε γενέθλια την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, αλλά κράτησε τη γιορτή για το Σαββατόβραδο. Ο Πατσίνο εμφανίστηκε με μαύρα και μπλε κασκόλ, στο πλευρό της Νουρ Αλφαλάχ, με την οποία έχει αποκτήσει έναν γιο. Η Κάρα Ντελεβίν προτίμησε γκρι κοστούμι, ενώ η Ice Spice έφτασε με ολόσωμο σορτς στο χρώμα της μέντας, μαζί με τη Στάσι Καρανικολάου.

Ο φίλος που δεν χάνει γενέθλια

Από τους πρώτους που θα περίμενε κανείς στη λίστα ήταν ο Τόμπι Μαγκουάιρ. Ο ηθοποιός του «Spider-Man» ήταν εκεί όταν ο Ντι Κάπριο έγινε 48, 49 και 50 ετών, και δεν έχασε ούτε τα 52α. Στο πάρτι βρέθηκε και η πρώην σύζυγός του, Τζένιφερ Μέγιερ, με τον σύζυγό της, Τζέφρι Ογκουνλέσι. Μόλις τον Οκτώβριο οι ρόλοι ήταν διαφορετικοί: ο Ντι Κάπριο ήταν καλεσμένος στον γάμο του ζευγαριού στη Χαβάη και ο Μαγκουάιρ ήταν εκείνος που τέλεσε τον γάμο.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ακόμη ο Έιντριεν Μπρόντι, ο Έντουαρντ Νόρτον με τη σύζυγό του, Σόνα Ρόμπερτσον, ο Ορλάντο Μπλουμ και ο 50 Cent. Για τις οικογενειακές ευχές έφτασαν ο πατέρας του ηθοποιού, Τζορτζ Ντι Κάπριο, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φαράρ. Οι φωτογράφοι πρόλαβαν ακόμη και την τούρτα στα χέρια ενός συνεργάτη του. Τον ίδιο τον Λεονάρντο, πάντως, δεν τον πέτυχαν στην είσοδο.