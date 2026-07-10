Μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στάθηκε αφορμή για να προκληθεί ανησυχία γύρω από την κατάσταση υγείας της Άβας Γαλανοπούλου. Στη φωτογραφία που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, η αγαπημένη ηθοποιός ποζάρει μαζί με τον γιατρό της, Στρατή Παναγάκο, στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν. Μετά τα δεκάδες μηνύματα και τα ερωτηματικά που κατέκλυσαν το διαδίκτυο, η ίδια έδωσε τη δική της απάντηση, καθησυχάζοντας το κοινό για τους λόγους που την οδήγησαν εκεί.

Στη λεζάντα έγραψε: «Με τη συμπαθέστατη φίλη ηθοποιό Άβα Γαλανοπούλου (50-50, Λατρεμένοι Γείτονες κ.ά.) στον φιλόξενο χώρο του ΕΝΗC» έγραψε στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook ο καρδιολόγος Στρατής Παναγάκος.

Η φωτογραφία, ωστόσο, δεν συνοδευόταν από κάποια διευκρίνιση σχετικά με τον λόγο που η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε στο νοσοκομείο.

Η Άβα Γαλανοπούλου λοιπόν, μιλώντας στο OKmag ξεκαθαρίζει ότι ο λόγος πίσω από την επίσκεψή της στο νοσοκομείο ήταν ένας τακτικός έλεγχος. Όπως φαίνεται από την φωτογραφία, η ηθοποιός πήγε για μία εξέταση αίματος ρουτίνας και όπως αποκάλυψε η ίδια, είναι μία χαρά στην υγεία της.

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