Πίσω στην Ελλάδα βρίσκεται πλέον ο Σταύρος Φλώρος, σχεδόν δύο μήνες μετά το ατύχημα που είχε στο ψάρεμα κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Survivor, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του. Από τις πρώτες του επαφές ήταν η συνάντηση με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, ο οποίος βρισκόταν δίπλα του τη στιγμή του τραυματισμού και φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διάσωσή του.

Ο Μάνος Μαλλιαρός, την Κυριακή 19 Ιουλίου, δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασαν μαζί, πηγαίνοντας εκδρομή στο Μεσορόπη Καβάλας. Όπως φαίνεται στα πλάνα, τα μονοπάτια από τα οποία πέρασαν ήταν αρκετά δύσβατα ώστε να μπορεί να μετακινηθεί άνετα ο Σταύρος Φλώρος με το αναπηρικό του αμαξίδιο, όμως αυτό δεν αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς τον κουβάλησε στην πλάτη του και τα οικεία τους πρόσωπα ακολουθούσαν από πίσω, σηκώνοντας το αμαξίδιο στα χέρια τους.

Οι δύο άντρες έκαναν επίσης βόλτες στην πόλη και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια, με τον Μάνο Μαλλιαρό να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής του πως περίμενε αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό: «Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Μάνος Μαλλιαρός (@manosmalliaros)

govastiletto.gr -Σταύρος Φλώρος: Επέστρεψε στην Ελλάδα και στάθηκε όρθιος