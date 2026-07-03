Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά, οι οποίοι εθεάθησαν να κάνουν βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, απόλαυσαν μια χαλαρή στιγμή, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Το ζευγάρι, που γιόρτασε πρόσφατα τα γενέθλια του γιου του, Χάρη, έκανε τις νέες αγορές του, με το φωτογραφικό φακό να τους ακολουθεί σε καθημερινές στιγμές.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά γνωρίστηκαν μέσα από το χώρο του θεάτρου και η επαγγελματική συνεργασία τους εξελίχθηκε σε προσωπική σχέση. Έπειτα από αρκετά χρόνια κοινής πορείας παντρεύτηκαν το 2009 και έχουν ένα γιο, τον Χάρη Σεφερλή. Παράλληλα με την οικογενειακή τους ζωή, συνεχίζουν να συνεργάζονται σε θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές, αποτελώντας ένα από τα πιο γνωστά ζευγάρια του ελληνικού θεάματος.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε ο κωμικός ηθοποιός, μίλησε για τη συνεργασία με τη σύζυγό του, Έλενα Τσαβαλιά, πάνω στη σκηνή.

«Είναι στρατιώτης! Μαθαίνει τη δεύτερη, τρίτη μέρα τα λόγια της και μας αγχώνει όλους τους άλλους. Θα βρεθούμε πάνω στη σκηνή. Θα της κάνω τις παρατηρήσεις μου κανονικά, όπως κάνω σε όλους τους ηθοποιούς. Όλα αυτά τα χρόνια μάς χωρίζουν, μας ξαναχωρίζουν, γιατί θέλουν να υπάρχει μια «σκιά» γύρω από το όνομα του Σεφερλή κυρίως παρά της Τσαβαλιά. Βλέπουν ότι είμαστε μαζί και στη ζωή και στη σκηνή και περνάμε καλά», είπε ο Μάρκος Σεφερλής.

Ο Μάρκος Σεφερλής, συνεχίζει τη συνεργασία του με το Mega, μέσα από το οποίο προβάλλεται μέρος του ψυχαγωγικού περιεχομένου του.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Μάρκος Σεφερλής: Στα δικαστήρια με τον κουμπάρο του για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ