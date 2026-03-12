Ο Γιώργος Μαρίνος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πλούσια καριέρα στο θέατρο και την τηλεόραση, αλλά και τη θλίψη όσων τον γνώρισαν και τον θαύμασαν.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και από τον κύκλο των γνωστών του, επικοινωνώντας μόνο με ελάχιστους φίλους και συγγενείς, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί λόγω άνοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε ο Νίκος Νικόλιζας, ο μεγάλος καημός του showman ήταν να καταγράψει τη ζωή του σε ένα βιβλίο. Ήθελε να αφήσει πίσω του μια πλήρη αφήγηση της πορείας του, ώστε οι αναμνήσεις και τα γεγονότα να μείνουν αυθεντικά και να μην παραποιηθούν από άλλους, μετά τον θάνατό του.

Δυστυχώς, η επιθυμία αυτή δεν πρόλαβε να υλοποιηθεί.

Η ξαδέλφη του, κα. Δήμητρα, μοιράστηκε με συγκίνηση στο Πρωινό ότι τον επισκεπτόταν συχνά στο γηροκομείο όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια.

Περιέγραψε πως η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν σταδιακά και πόσο απλή ήταν η καθημερινότητά του εκεί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τις δυσκολίες, η αγάπη και το πάθος του για το θέατρο και την επικοινωνία με το κοινό παρέμειναν ανεξίτηλα στο μυαλό όσων τον γνώρισαν.

