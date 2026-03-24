Σε εξέλιξη βρίσκεται η δικαστική διαδικασία για τον Γιώργο Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου, με τις κατηγορίες της αρχαιοκαπηλίας και της πλαστογραφίας. Ο γνωστός γκαλερίστας οδηγείται στην απολογία του, αντιμέτωπος με τέσσερα σοβαρά κακουργήματα που έχουν προκαλέσει αίσθηση στην κοινή γνώμη.

Η εκπομπή Buongiorno του MEGA λοιπόν αποκάλυψε ότι πέρα από τον αρχικό συνήγορο του Γιώργου Τσαγκαράκη, Κωνσταντίνο Γώγο, πλέον την υπεράσπισή του αναλαμβάνει και ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αναλάβει μεγάλες υποθέσεις που έχουν μονοπωλήσει τα Media όπως είναι η υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ιωάννας Τούνη.

Το παρασκήνιο της σύλληψής του και οι βαρύτατες κατηγορίες

Ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά και εκατοντάδες έργα τέχνης αμφίβολης γνησιότητας, με μόλις επτά να θεωρούνται αυθεντικά, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν σε καταστήματα του Γιώργου Τσαγκαράκη σε Ελληνικό, Γλυφάδα και Κολωνάκι.

Η έρευνα ξεκίνησε ουσιαστικά από το κινητό τηλέφωνο του ίδιου του γκαλερίστα. Ένα βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στο TikTok, στο οποίο παρουσίαζε με περηφάνια ένα σπάνιο Ευαγγέλιο του 1745, κίνησε αμέσως τις υποψίες των αρχών. Το θρησκευτικό κειμήλιο φέρεται να εμπίπτει στις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, γεγονός που οδήγησε σε δύο κρίσιμες αναφορές από εξειδικευμένο Βυζαντινολόγο και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά από αυτό, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησαν έφοδο στους εκθεσιακούς του χώρους.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στην προέλευση του Ευαγγελίου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να συνδέεται με κλοπές από μοναστήρια ή ιδιωτικές συλλογές.

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν συλλέκτες αναγνώρισαν έργα που τους ανήκουν να παρουσιάζονται ως εκθέματα από τον επιχειρηματία. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε τις Αρχές, που διερευνούν αν πρόκειται για κύκλωμα διακίνησης πλαστών έργων διάσημων καλλιτεχνών. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για τέσσερα κακουργήματα, ενώ ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες

Ο συνήγορος του γκαλερίστα, Κωνσταντίνος Γώγος, τοποθετήθηκε δημόσια, μέσα από την εκπομπή Live News. Σε ό,τι αφορά το Ευαγγέλιο του 1745, η πλευρά του Γιώργου Τσαγκαράκη υποστηρίζει πως η απόκτησή του έγινε με νόμιμο τρόπο και συνοδευόταν από όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

