Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής του έζησε ο Μιχάλης Σεΐτης την περασμένη Κυριακή, καθώς βάφτισε την κόρη του, καρπό του έρωτά του με τη σύζυγό του, σε μια τελετή γεμάτη αγάπη και διακριτική λάμψη.

Η οικογένεια επέλεξε να κρατήσει τη βάπτιση σε στενό κύκλο, δίνοντας έμφαση στην ουσία της ημέρας και το βαθύτερο νόημα του μυστηρίου.

Η μικρή, που γεννήθηκε το 2023, πήρε το ξεχωριστό όνομα Ίσιδα Αστερόπη, μελωδικό και γεμάτο συμβολισμό. Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου στο Νέο Ηράκλειο, έναν χώρο που επέλεξαν οι γονείς για τη ζεστασιά και την πνευματικότητά του.

Παρόντες ήταν μόνο στενοί συγγενείς και φίλοι, δημιουργώντας μια οικεία και βαθιά συγκινητική ατμόσφαιρα.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η τρυφερή εικόνα που κυκλοφόρησε στα social media, με τον Μιχάλη Σεΐτη να ποζάρει χαμογελαστός δίπλα στη σύζυγό του, κρατώντας στην αγκαλιά τους τη μικρή τους πριγκίπισσα. Η φωτογραφία αποπνέει αγάπη, ηρεμία και οικογενειακή ζεστασιά, αποτυπώνοντας με απόλυτα αυθεντικό τρόπο τη μαγεία της στιγμής.

Η Ίσιδα Αστερόπη, ντυμένη με ένα κομψό λευκό βαπτιστικό, έκλεψε τις εντυπώσεις με τη γλυκύτητά της, ενώ οι γονείς της φαινόταν εμφανώς συγκινημένοι και περήφανοι για την ιδιαίτερη αυτή ημέρα.

View this post on Instagram A post shared by Mike Seitis (@seitis)



Govastiletto.gr – Μιχάλης Σεΐτης: Η δημόσια έκκληση του Παραολυμπιονίκη για είδη πρώτης ανάγκης στη Ρόδο