Ο Ιταλός σταρ Michele Morrone δημοσίευσε μια σειρά από αισθησιακά στιγμιότυπα, ποζάροντας χωρίς ρούχα και με ένα τσιγάρο στο χέρι, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά γιατί θεωρείται το απόλυτο sex symbol.

Αναλυτικότερα ο Ιταλός ηθοποιός μοιράστηκε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram διαφορετικές εικόνες, ωστόσο στην πρώτη εμφανιζόταν εκείνος καθιστός σε μία καρέκλα, χωρίς να φοράει ρούχα, ενώ παράλληλα κάπνιζε. Σε άλλα στιγμιότυπα έδειχνε ξανά τον εαυτό του με ένα τσιγάρο στο χέρι, και σε άλλη εικόνα φαινόταν ξαπλωμένος χωρίς μπλούζα, έχοντας κλειστά τα μάτια του.

«Δεν γνωρίζω πια» έγραψε ο Michele Morrone στη λεζάντα της δημοσίευσής του, χωρίς να εξηγεί τι σηματοδοτούσε για εκείνον η συγκεκριμένη ανάρτηση.

Δείτε την ανάρτησή του

