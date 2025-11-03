Τρεις μέρες στα Χανιά πέρασε ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ, ο οποίος στα 82 του χρόνια, παραμένει δραστήριος και με τεράστιο ενδιαφέρον για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

To zarpanews.gr συνάντησε τον frontman των Rolling Stones στο Ενετικό Λιμάνι, στην οδό Θεοτοκοπούλου, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά.

Ο Μικ Τζάγκερ με φυσική απλότητα δέχτηκε να μεταφέρει τις εντυπώσεις του από την Αρχαία Ελεύθερνα και την ανασκαφή στον λόφο Καστέλι των Χανίων, όπου ξεναγήθηκε ιδιωτικά την Κυριακή, δηλώνοντας ότι τα βρήκε όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και φεύγει με τις καλύτερες εντυπώσεις από τα Χανιά και την Κρήτη.

Ρωτήθηκε ακόμη για τα Ελγίνεια Μάρμαρα, με αφορμή την πρόσφατη παρουσία του στο Βρετανικό Μουσείο και με το χαρακτηριστικό βρετανικό χιούμορ, απάντησε ότι «They are still there» (Είναι ακόμα εκεί). Κληθείς δε να εκφράσει την γνώμη του για το εάν πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, απάντησε «I have no opinion».

Η επίσκεψη

Ο Μικ Τζάγκερ το Σάββατο αιφνιδίασε με την παρουσία του τους επισκέπτες στην Αρχαία Ελεύθερνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η τοπική αρχαιολογία είχε ενημερωθεί για την επικείμενη επίσκεψή του. Μετά από πλήρη ξενάγηση στις Βασιλικές, την Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και στο Μουσείο Αρχαίας Ελεύθερνας, ο 82χρονος ροκ σταρ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Χθες Κυριακή, ξεναγήθηκε ιδιωτικά στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας, όπου αποκαλύφθηκαν οι βαθιές του γνώσεις για τον Μινωικό πολιτισμό. Το βράδυ, έφαγε σε εστιατόριο της παλιάς πόλης.

