Τον πρώτο καρπό του έρωτά τους περιμένουν σε ένα μήνα ο Νεκτάριος Νικολόπουλος και η Ηρώ Πεκτέση, σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού OK!.

Το ζευγάρι που είναι μαζί εδώ και ένα χρόνο φαίνεται πως επισφραγίζει τον έρωτά του με τον πιο γλυκό τρόπο. Η γνωστή ηθοποιός σύμφωνα με το ΟΚ! βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και σε ένα μήνα αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

Η Ηρώ Πεκτέση, που έγινε ευρύτερα γνωστή με τη συμμετοχή της πέρυσι στη σειρά Άγιος έρωτας του Αlpha, καταγράφηκε από τον φακό του ΌΚ! τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης. Σύμφωνα με πηγή του περιοδικού: «Περιμένει αγόρι και είναι στον 8ο μήνα της».

Αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον επιχειρηματία, ο οποίος είναι επίσης πατέρας δύο κοριτσιών με την πρώην σύζυγό του, Κατερίνα Λάσπα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη OK! Magazine Greece (@okmag.gr)

Τo love story του ζευγαριού

Οι δυο τους γνωρίστηκαν στην Πάτμο, τον περασμένο Αύγουστο, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, μέσω κοινής φίλης. Η γνωριμία εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε ένα δυνατό ειδύλλιο. Ακολούθησαν διακριτικές εμφανίσεις τους σε στέκια της Αθήνας, πάντα όμως με μεγάλη προσοχή και χωρίς διάθεση να δώσουν τροφή για σχόλια. Η χημεία ανάμεσά τους, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν από την αρχή έντονη.

Έτσι, περίπου έναν χρόνο μετά τη γνωριμία τους, περιμένουν τον πρώτο καρπό του έρωτά τους. Δημοσιεύματα θέλουν το ζευγάρι να έχει πραγματοποιήσει και τον γάμο του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Νεκτάριος Νικολόπουλος και η Κατερίνα Λάσπα χώρισαν έπειτα από 14 χρόνια γάμου, η είδηση έγινε γνωστή το 2023 και η απόφαση ήταν κοινή. Μάλιστα, μέχρι και σήμερα διατηρεί καλές σχέσεις, αφού μέσα από γάμο απέκτησαν τις δυο κόρες τους.

govastiletto.gr -Ποια είναι η Ηρώ Πεκτέση – Το love story με τον Νεκτάριο Νικολόπουλο, ο «Άγιος Έρωτας» και η εταιρεία της