Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Νίκος Καρβέλας άνοιξε την πόρτα του σπιτιού του και επί τρεις ώρες συζητούσε για όλα, κάνοντας αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης μίλησε για όλους και για όλα στη διαδικτυακή εκπομπή των Rainbow Mermaids και φυσικά για την πρώην σύζυγό του, Αννίτα Πάνια.

Όταν ο Νίκος Καρβέλας ρωτήθηκε τι θυμάται από την ημέρα του γάμου του με την Αννίτα Πάνια, εκείνος αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες.

«Θυμάμαι τον παπά, ο οποίος με κοιτάζει πολύ περίεργα, γιατί πήγε να μου φορέσει το δαχτυλίδι και του έδινα τον αντίχειρα. Του λέω “συγγνώμη” και μετά του έδωσα το μεσαίο. Άρχισε να γελάει η Αννίτα και μου λέει “σοβαρέψου”. Ε, μετά του έδωσα το σωστό» είπε ο Νίκος Καρβέλας.

Ο Νίκος Καρβέλας και η Αννίτα Πάνια υπήρξαν ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Η σχέση τους ξεκίνησε μέσα από τη στενή επαγγελματική τους συνεργασία και εξελίχθηκε σε έναν δυνατό έρωτα που οδήγησε στον γάμο τους στις 29 Απριλίου 2010. Μαζί απέκτησαν έναν γιο, τον Ανδρέα, όμως με τα χρόνια ο γάμος τους έφτασε στο τέλος του. Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους διατήρησαν μια πολύ καλή σχέση, μακριά από εντάσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις.

govastiletto.gr – Νίκος Καρβέλας για Άννα Βίσση: «Πήγα να τη βρω και ήταν στην τουαλέτα, καθόταν στη λεκάνη και έκλαιγε»