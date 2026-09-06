Ο Νίκος Καρβέλας και η Έλενα Φερεντίνου πραγματοποίησαν μια σπάνια κοινή βραδινή έξοδο, επιλέγοντας να απολαύσουν από κοντά τον Σταύρο Ξαρχάκο.

Ο σπουδαίος συνθέτης ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου 5 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβηττού, παρουσιάζοντας το «Ταξίδι στο Φως – Σε Σύμπαν Λαϊκό», μια μεγάλη μουσική βραδιά αφιερωμένη στα εμβληματικά λαϊκά τραγούδια του. Στο πλευρό του βρέθηκαν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ηρώ Σαΐα, αναλαμβάνοντας τις ερμηνείες αγαπημένων τραγουδιών που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά.

Ανάμεσα στους θεατές της βραδιάς βρέθηκαν και ο Νίκος Καρβέλας με την Έλενα Φερεντίνου.

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης παρακολούθησε τη συναυλία έχοντας στο πλευρό του τη σύντροφό του, με την οποία τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργήσει τη δική τους οικογένεια. Οι δυο τους συνδέονται με δεσμούς φιλίας με τον Σταύρο Ξαρχάκα, δίπλα στον οποίο έχουν διασκεδάσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Φωτογραφία: NDP Photo Agency

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