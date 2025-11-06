Επιμέλεια: Βασίλης Κοντζεδάκης

Ο Νίκος Καρβέλας ήταν καλεσμένος στο vidcast των «Rainbow Mermaids», όπου συζήτησε για διάφορα θέματα. Ο χωρισμός του με την Άννα Βίσση και η κατάθλιψη στην οποία έπεσε ήταν ένα από αυτά. Ωστόσο, προκάλεσαν αίσθηση οι δηλώσεις του για την πολιτική και συγκεκριμένα τα σχόλια που έκανε για τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Αρχικά, ο Νίκος Καρβέλας είπε χαρακτηριστικά για τους Έλληνες βουλευτές: «Στη Βουλή οι μισοί είναι καθυστερημένοι και οι άλλοι μισοί εγκληματίες!».

Στη συνέχεια, μιλώντας για την τραγωδία που έγινε στα Τέμπη πριν από περίπου δύο χρόνια και τις αθώες ψυχές που άφησαν εκείνη την τελευταία τους πνοή με τη σύγκρουση των δύο τρένων, θέλησε να πει, γεμάτος οργή, για τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος υπερασπίστηκε τον Υπουργό Μεταφοράς:

«Ο άλλος ο βλαξ ο Άδωνις Γεωργιάδης – αυτός είναι υπολελειμμένος, κλινικός υπολελειμμένος, είναι βλαξ – είπε “Και τι θέλετε να κάνει ο υπουργός, να πάει να πει να μη μπαίνουν οι άνθρωποι στα τρένα; Δεν θα έμπαινε κανείς!”. Δηλαδή ο άνθρωπος ήξερε ότι είναι επικίνδυνα, ότι οι άνθρωποι θα σκοτωνόντουσαν και λέει “τι να πει, μη μπαίνετε;”. Ναι, βρε βόδι! Θα έπρεπε να πει “μη μπαίνετε!”. Εννοείται. Προς το παρόν μη μπαίνετε γιατί μπορεί να σκοτωθείτε.

Το απέκρυψε μέχρι που σκοτώθηκαν και αυτός ο άνθρωπος είναι απέξω τώρα. Παραιτήθηκε και λες μπράβο… Δεν είναι στη φυλακή ούτε αυτός ούτε κανένας άλλος, κανείς. Είναι τώρα σχεδόν 20 χρόνια από τότε που πήραν τα λεφτά για να κάνουν το έργο και μένει στον αέρα, δεν έχουν κάνει τίποτα. Έγινε μια έκρηξη μετά τη σύγκρουση… Όταν δύο τρένα συγκρουστούν δε γίνεται καμία έκρηξη που να προκαλέσει πυρκαγιά…».

